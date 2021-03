Meteo, alle Hawaii le peggiori inondazioni in oltre 20 anni: picchi di 860mm di pioggia, stato di emergenza e migliaia di sfollati [FOTO e VIDEO]

Le piogge torrenziali hanno seminato il caos alle Hawaii in questi giorni, provocando gravi inondazioni ritenute dalle autorità le peggiori in oltre 20 anni. Alcune aree hanno ricevuto in un singolo giorno quasi la metà delle piogge di un mese. Oltre 600mm di pioggia sono caduti a Wahiawa, sull’isola di Oahu, in questa settimana. Sul Monte Waialeale, sull’isola di Kauai, sono stati misurati oltre 860mm di pioggia negli ultimi 5 giorni. A Haiku, sull’isola di Maui, sono caduti 335mm di pioggia tra le 7 e le 15 di lunedì 8 marzo, accendendo la minaccia di alluvioni lampo. Le condizioni estreme hanno portato il governatore David Ige a dichiarare lo stato di emergenza.

In 48 ore, Hilo, sulla Grande Isola delle Hawaii, ha ricevuto 208mm di pioggia. Dall’inizio di marzo ad oggi, Hilo ha registrato 351mm di pioggia, circa il 103% delle precipitazioni normali (circa 340mm per il mese di marzo). Il deflusso delle forti piogge dalle montagne ha portato alluvioni lampo in molte località, costringendo alla chiusura di molte strade e danneggiando molte case. Si sono verificate anche alcune frane (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Ieri, martedì 9 marzo, un corso d’acqua ingrossato ha innescato le evacuazioni dalla città di Haleiwa, a nord di Honolulu. Questo succede un giorno dopo che pericolose alluvioni lampo hanno minacciato di struggere le case e rompere la diga Kaupakalua sull’isola di Maui. Il Maui Fire Department ha riportato di aver ricevuto decine di chiamate da parte di persone rimaste intrappolate nelle loro case a causa dell’alto livello dell’acqua sull’isola di Maui, con le forti piogge che minacciavano la diga. Dopo un’ispezione, le autorità hanno determinato che non ci sono stati danni strutturali ma le persone evacuate non possono comunque far ritorno nell’area, fin quando non sarà sicuro. Fonti locali riportano che almeno una persona è stata spazzata via dalle inondazioni nella comunità di Pearl City, sull’isola di Oahu.

Le piogge continueranno a mantenere alte le preoccupazioni di inondazioni, prima che la tempesta responsabile del disastro si sposti verso nord. Tuttavia, fino alla fine della settimana, potranno continuare piogge localizzate.