Alle Hawaii ordinata l’evacuazione della contea di Maui: diga a rischio rottura [VIDEO]

Le autorità della contea hawaiana di Maui ordinano l’evacuazione obbligatoria di tutta la popolazione a causa della minaccia “imminente” del rischio cedimento della diga di Kaupakalua, come spiega l’Agenzia per la gestione delle emergenze delle Hawaii. A tutta la popolazione è stato ordinato di evacuare a valle della diga. Le forti piogge hanno causato la rottura della diga. Sono stati aperti rifugi di evacuazione presso il Paia Community Center e la Hana High School. “Le persone dovrebbero stare lontane dalla zona“, ha detto l’agenzia in un comunicato. L’agenzia di gestione delle emergenze ha promesso di fornire ulteriori informazioni in seguito.

Il senatore J Kalani English avverte che la diga di Kaupakalua potrebbe rompersi in qualsiasi momento e sono migliaia le persone che si trovano nella zona dell’impatto.

EVACUATIONS UNDERWAY: This is what a portion of Hana Highway looks like now near Haiku, Maui. Senator J Kalani English is warning the Kaupakalua Dam could break at any time and thousands are in the impact zone.

