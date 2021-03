Il vice presidente della Camera Rosato: “stiamo sperimentando, vaccini fatti di corsa perchè era indispensabile”

“Stiamo sperimentando, il mondo scientifico ha fatto tutto di corsa. Cose che si facevano in anni, i vaccini, sono stati fatti in poco tempo, ma era indispensabile perchè poi io penso che i 502 morti di oggi per Covid sono morti per Covid sul serio e possono essere evitati con i vaccini, assolutamente sì. Quindi il piano di vaccinazione che deve essere fatto rapidamente, è nell’interesse della salute generale, complessiva. Io mi fido di chi è preposto a fare queste cose, scienziati, medici, enti di certificazione, che le cose vadano fatte con attenzione prudenziale, e noi questa fiducia non possiamo perderla perchè se perdiamo questa fiducia perdiamo la fiducia nell’unica arma di difesa che abbiamo contro il Covid, tutte le altre sono armi spuntate“. Lo ha detto Ettore Rosato, deputato di Italia Viva e vice presidente della Camera dei Deputati, in TV su Rete 4 a “Stasera Italia” da Barbara Palombelli.