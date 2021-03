In Liguria primo paziente Covid positivo curato con gli anticorpi monoclonali: “è una bellissima notizia”

“Oggi abbiamo trattato al San Martino il primo paziente in Liguria con anticorpi monoclonali. E’ un signore di 71 anni con cardiopatia, intercettato grazie alla collaborazione con i medici di medicina generale nella mattinata. E’ stato ricoverato per circa un’ora ed è tornato a casa“. Lo ha comunicato il Prof. Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova. “Il protocollo in Liguria prevede 3 hub dove gli anticorpi monoclonali contro il covid sono stoccati, con la partecipazione di tutti i centri di malattie infettive che hanno il compito di interagire con medici di medicina generale. Deve essere somministrato molto precocemente entro 72 ore dalla positività del tampone o entro dieci giorni dall’esordio sintomi. Per far questo bisogna occorre a prendere il paziente a casa ovvero intercettarli precocemente. I malati candidabili a questa cura sono pazienti con più di 65 anni o con comorbidità ovvero soggetti in cui il covid può dare una malattia più grave. Li abbiamo aspettati tanto e finalmente sono arrivati. Grazie a tutti, ma soprattutto allo straordinario team di medici, infermieri e sanitari che ho l’onore di coordinare. Davvero un “dream team”. Ora abbiamo un’arma in più per le fasi iniziali dell’infezione. Una bellissima notizia“.