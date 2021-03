Incendi Piemonte, cala il vento: rogo del Musinè sotto controllo

Il vento non soffia piu’ forte in Valle di Susa, e sono migliorate le condizioni di lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari Aib impegnati da ieri pomeriggio nello spegnimento del grande incendio boschivo sulle pendici del Monte Musine‘, in provincia di Torino. Grazie all’impiego durante la tutta la giornata dei mezzi aerei e’ stato fermato l’avanzamento delle fiamme. Il Canadair, che ha operato insieme agli elicotteri, e’ rientrato alla base di Genova. Alcuni focolai restano ancora attivi in canaloni irraggiungibili via terra, ma che comunque sono monitorati.