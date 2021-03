Incendio a Torino: alta colonna di fumo nero sulla città, brucia un edificio in centro [FOTO]

Nel primo pomeriggio di oggi i torinesi hanno visto una colonna di fumo nero ergersi sulla città. A quanto si apprende, si tratta di un incendio divampato in una mansarda dell’ex Palazzo Fiat di corso Ferrucci, angolo corso Peschiera. La colonna di fumo è visibile da ogni quartiere di Torino, come è possibile vedere nelle foto della gallery scorrevole in alto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno provvedendo a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza i residenti. L’intervento, per il quale stanno confluendo sul posto numerose pattuglie di soccorsi, si prospetta lungo e difficile vista l’entità del rogo.

L’incendio ha interessato l’ex centro direzionale Fiat di Torino. Non ci sarebbero feriti. Dall’edificio continua però ad alzarsi una colonna di fumo nero ben visibile anche a distanza. L’edificio, caratteristico per la facciata di vetro e metallo, è stato trasformato da alcuni anni in un centro polifunzionale con numerosi uffici.

Aggiornamenti in corso.