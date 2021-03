Incendi Piemonte: spento il rogo del lato ovest, ma il Monte Musinè brucia ancora

Proseguono in Piemonte le operazione di spegnimento dell’incendio che ieri pomeriggio ha colpito le pendici del Monte Musinè, nel territorio di frazione Grangiotto, comune di Caselette (Torino). Il rogo è divampato in breve tempo a causa del fortissimo vento che ha colpito la zona. Nella notte sono state spente le fiamme sul lato ovest, tra Almese e Casellette, ma continuano a bruciare le altre aree. All’alba il cambio del personale dei vigili del fuoco: sul posto le squadre di Alpignano, Almese, Avigliana, Torino e tre squadre di volontari, mentre è atteso l’arrivo dell’elicottero Erickson della flotta antincendio nazionale, con serbatoio d’acqua per l’intervento dall’alto.