Incendi in Toscana: 5 ettari di bosco in fiamme a Bagni di Lucca, elicotteri in azione

Un incendio boschivo è divampato in località Crasciana, frazione di Bagni di Lucca nella provincia lucchese. Le fiamme stanno interessando boschi di latifoglie in una zona particolarmente impervia. La superficie bruciata è di circa 5 ettari. Per lo spegnimento sono in azione squadre di operai e del volontariato e due elicotteri del sistema regionale toscano sotto il coordinamento di un direttore delle operazioni. Il vento di tramontana che soffia in zona spinge per il momento le fiamme in direzione dei crinali della montagna e le tiene lontano dalle abitazioni. Altre squadre giungeranno in zona per cercare di spegnere l’incendio prima della notte.