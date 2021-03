Incendio sulla Msc Lirica nel porto di Corfù: “rogo divampato da scialuppa di salvataggio” [DETTAGLI]

Fiamme a bordo della nave da crociera Msc Lirica, che si trova in “sosta inoperosa” nel porto di Corfu‘ (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Secondo quanto rende noto la compagnia, l’incendio pare aver avuto origine in una scialuppa di salvataggio vuota sul ponte 6. A bordo, solo i 51 membri dell’equipaggio. Fortunatamente nessuno e’ rimasto ferito.

Le squadre di emergenza sono intervenute per contenere le fiamme in un primo momento e successivamente hanno affiancato i vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento dell’incendio, divampato in mattinata, si sono concluse nel tardo pomeriggio. “Da una valutazione preliminare, non ci sono stati danni all’interno della nave ma solo sulla fiancata esterna a causa delle fiamme e del denso fumo nero causato dalla vetroresina delle scialuppe”, fa sapere la compagnia. E’ in corso una indagine per accertare le cause che hanno provocato le fiamme.