Incidente shock in Bolivia: la ringhiera all’università cede improvvisamente, studenti cadono nel vuoto [VIDEO]

Almeno 5 studenti sono morti e altri 3 sono gravemente feriti, dopo essere precipitati a causa della rottura di una ringhiera interno del 4° piano dell’edificio dell’Università pubblica di El Alto, in Bolivia.

La tragedia è avvenuta martedì mattina: il comandante della polizia di El Alto, il colonnello Leonel Jimenez, ha spiegato che l’incidente si è verificato dopo un’assemblea di studenti del corso di Economia aziendale dell’ateneo.

In un video diffuso sui social si può vedere l’esatto momento in cui 8 giovani precipitano dopo il cedimento della ringhiera per via della pressione di decine di studenti, ammassati in un corridoio all’ingresso della sala dove si svolgeva l’assemblea. Mentre la polizia boliviana porta avanti le indagini sull’incidente, nel Paese cresce la polemica su come sia stato consentito a decine di giovani di riunirsi su un unico piano dell’università, senza il rispetto delle misure di distanziamento e sicurezza.