Incidenti in montagna: scialpinista muore in val d’Ultimo

Uno Scialpinista ha preso la vita durante un escursione in val d’Ultimo. L’incidente si e’ verificato verso mezzogiorno nei pressi della vetta di Cima Collecchio, a 2.900 metri di quota. Lo Scialpinista ha perso l’appiglio ed e’ precipitato, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Pelikan 1, il soccorso alpino e i carabinieri.

La vittima e’ un 70enne della val d’Ultimo. In compagnia di un amico stava scalando la vetta che si trova a 2.957 metri di quota e fa parte del gruppo dell’Ortles. In un punto particolarmente ripido lo Scialpinista si e’ tolto gli sci per proseguire a piedi. In questo momento e’ pero’ scivolato sul ghiaccio, precipitando per una trentina di metri tra le rocce. L’amico, che nel frattempo aveva gia’ raggiunto la vetta, ha lanciato l’allarme. L’elisoccorso ha trasportato gli uomini del soccorso alpino della val d’Ultimo in quota, che pero’ non hanno potuto fare altro che recuperare la salma e accompagnare l’amico a valle.