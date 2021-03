Incubo in Australia dopo le inondazioni: migliaia di ragni lupo in fuga [FOTO & VIDEO]

Dopo le inondazioni che, a causa delle forti piogge, stanno colpendo l’Australia, si è verificato un fenomeno giudicato da molti residente “terrificante” e “da incubo“: migliaia di ragni lupo si sono dati alla fuga dopo le inondazioni. Una residente della costa centro-settentrionale del NSW, Melanie Williams, ha scattato foto dei ragni che si arrampicano sulla recinzione nel suo cortile per sfuggire alle inondazioni, visibili nella gallery fotografica scorrevole in alto a corredo dell’articolo.

Ed ecco il filmato che Melanie ha catturato mentre i ragni scendevano versa la casa del suo vicino e sulla sua recinzione, proprio quando le acque alluvionali cominciavano a salire:

The stuff of nightmares 😱

This is the footage Melanie captured as plague of spiders descended on her neighbour’s home and her own front fence as floodwaters began to rise.#floods #nswflood pic.twitter.com/hrnrkxEumz

— Yahoo News Australia (@YahooNewsAU) March 22, 2021