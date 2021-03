Indonesia, nuova intensa eruzione del vulcano Sinabung: allerta sull’isola di Sumatra [FOTO e VIDEO]

Nuova eruzione del vulcano Sinabung in Indonesia: ha emesso una nube di gas incandescenti.

Il vulcano dell’isola di Sumatra ha proiettato fumo e cenere fino a 1.000 metri di altezza, che hanno viaggiato fino a 3 km in direzione sudest, secondo quanto ha reso noto il Volcanology and Geological Hazard Mitigation Center indonesiano.

Agli abitanti dei villaggi è stato consigliato di mantenersi almeno a 3 km di distanza dal cratere.

L’allerta viene mantenuta al secondo livello più alto mentre le autorità stanno monitorando da vicino il vulcano dopo che i sensori hanno rilevato una crescente attività nelle ultime settimane.

La montagna di 2.600 metri mostra intensa attività dallo scorso anno. Negli ultimi anni circa 30mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case nell’area intorno al Sinabung.

Il vulcano è rimasto inattivo per 4 secoli prima di generare un’esplosione nel 2010, uccidendo 2 persone. Un’altra eruzione nel 2014 ha ucciso 17 persone, mentre 7 sono morte in un’eruzione del 2016.

Sinabung è tra gli oltre 120 vulcani attivi in ​​Indonesia, paese è soggetto a sconvolgimenti sismici a causa della sua posizione sulla “Cintura di fuoco” del Pacifico, un arco di vulcani e linee di faglia che circondano il bacino del Pacifico.