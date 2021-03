Indonesia: recuperata la seconda scatola nera del Boeing Sriwijaya Air schiantatosi in mare a gennaio

Ritrovata la seconda scatola nera del Boeing Sriwijaya Air schianatatosi al largo dell’Indonesia a gennaio con 62 persone a bordo: lo ha confermato il Ministero dei Trasporti locale, annunciando una conferenza stampa sulla “scoperta del registratore vocale in cabina di pilotaggio“.

Le registrazioni di conversazioni tra l’equipaggio e la torre di controllo dovrebbero fornire informazioni importanti per le indagini in corso per determinare le cause dell’incidente.

Il 9 gennaio scorso, il Boeing 737-500 è precipitato pochi minuti dopo il decollo da circa 3.000 metri d’altitudine in meno di un minuto, per poi inabissarsi nel Mar di Giava: l’equipaggio aveva segnalato alcun problema tecnico prima dell’incidente e l’aereo era probabilmente intatto al momento dello schianto in acqua, secondo gli investigatori.

La prima scatola nera, contenente i dati dei dispositivi di bordo, è stata ritrovata poco dopo l’incidente.