Inizia a sbloccarsi la situazione nel Canale di Suez: transitate almeno 37 navi nella notte

Nel Canale di Suez la situazione inizia lentamente a sbloccarsi dopo la crisi provocata dalla portacontainer Ever Given: secondo il fornitore di servizi Leth Agencies, nella notte almeno 37 navi hanno attraversato e lasciato il Canale dopo essere rimaste ferme nella zona del Grande Lago Amaro a causa del gigantesco cargo che fino a ieri bloccava il passaggio.

“Alle 3.30 (ora locale) del 30 marzo, 163 navi attendono di transitare a Suez, 137 a Port Said e sei nella zona del Grande Lago Amaro. Trentasette navi sono uscite dal Grande Lago Amaro e per 76 è previsto il transito per oggi,” è stato precisato.