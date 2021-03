L’innalzamento del livello del mare nel XX secolo è stato il più rapido in 2.000 anni: lo studio statunitense

Il tasso di innalzamento del livello del mare nel XX secolo lungo gran parte della costa atlantica degli Stati Uniti è stato il più veloce in 2.000 anni e il New Jersey meridionale ha avuto i tassi più veloci. A questa conclusione è giunto uno studio condotto da Rutgers University-New Brunswick. L’aumento globale del livello del mare dallo scioglimento dei ghiacci e dal riscaldamento degli oceani dal 1900 al 2000 ha portato a un tasso che è più del doppio della media per gli anni da 0 a 1800. Si tratta dunque del cambiamento più significativo, secondo lo studio della rivista Nature Communications.

Gli scienziati della Rutgers University hanno valutato il tasso di fusione dei ghiacciai in relazione all’innalzamento del livello del mare. Il team ha analizzato i fenomeni che hanno contribuito al cambiamento del livello del mare nel corso di duemila anni in sei siti della costa americana, rilevando che i tassi più veloci sono stati registrati nel New Jersey meridionale.

“Avere una conoscenza approfondita del cambiamento del livello del mare nei siti a lungo termine è fondamentale per la pianificazione regionale e locale e per rispondere al futuro innalzamento del livello del mare“, ha affermato l’autore principale Jennifer S. Walker, un associato post-dottorato presso il Dipartimento della Terra e Planetary Sciences presso la School of Arts and Sciences della Rutgers University-New Brunswick. “Imparando come i diversi processi variano nel tempo e contribuiscono al cambiamento del livello del mare, possiamo stimare con maggiore precisione i contributi futuri in siti specifici”.

L’innalzamento del livello del mare dovuto ai cambiamenti climatici minaccia di inondare permanentemente le isole, le città e le terre basse. Aumenta anche la loro vulnerabilità alle inondazioni e ai danni causati dalle tempeste costiere e da altre tempeste.

La maggior parte degli studi sul budget a livello del mare sono globali e limitati ai secoli XX e XXI. I ricercatori guidati da Rutgers hanno stimato i budget a livello del mare per periodi di tempo più lunghi oltre 2.000 anni. L’obiettivo era capire meglio come i processi che determinano il livello del mare sono cambiati e potrebbero dare forma a cambiamenti futuri, e questo metodo di budget a livello del mare potrebbe essere applicato ad altri siti in tutto il mondo.

Gli scienziati hanno cercato di ricostruire i processi che influiscono sull’innalzamento del livello del mare, utilizzando un modello statistico applicato a sei aree americane. Hanno così scoperto che il cedimento del terreno regionale – l’affondamento del terreno da quando la calotta glaciale Laurentide si è ritirata migliaia di anni fa – domina il bilancio di ogni sito negli ultimi 2.000 anni. Altri fattori regionali, come le dinamiche oceaniche e processi locali specifici del sito, come il prelievo di acque sotterranee che aiuta a far affondare la terra, contribuiscono molto meno e variano nel tempo e in base alla posizione.

Il tasso totale di innalzamento del livello del mare per ciascuno dei sei siti nel XX secolo (che va da 2,6 a 3,6 millimetri all’anno, o da circa 1 a 1,4 pollici per decennio) è stato il più veloce in 2.000 anni. Il New Jersey meridionale ha avuto i tassi più veloci nel periodo di 2.000 anni: 1,6 millimetri all’anno (circa 0,63 pollici per decennio) a Edwin Forsythe National Wildlife Refuge, Leeds Point, nella contea atlantica e 1,5 millimetri all’anno (circa 0,6 pollici per decennio) presso il tribunale di Cape May, nella contea di Cape May. Altri siti includevano East River Marsh a Guilford, Connecticut; Pelham Bay, The Bronx, New York City; Cheesequake State Park a Old Bridge, New Jersey; e Roanoke Island nel North Carolina.

Nella foto in evidenza: L’innalzamento del livello del mare porta a un aumento delle inondazioni presso l’Edwin B. Forsythe National Wildlife Refuge nel New Jersey. Le foto mostrano approssimativamente la stessa vista in ottobre (a sinistra) e settembre 2016. Entrambe le foto mostrano la stessa collina rotonda nell’angolo in alto a sinistra.