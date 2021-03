Islanda, eruzione del vulcano Fagradalsfjall: “catturato” il momento in cui crolla parte del cratere [VIDEO]

E’ senza dubbio il luogo più visitato e fotografato al momento in Islanda: si tratta del sito dell’eruzione del vulcano Fagradalsfjall, nella valle di Geldingadalur, sulla penisola di Reykjanes.

Molti droni hanno sorvolato l’area, tra cui quello di Viktor Aleksander Bogdanski, che pochi giorni fa ha realizzato un video spettacolare. Il drone nuovo di zecca, tuttavia, non è rimasto del tutto illeso, poiché una parte si è leggermente sciolta: fortunatamente, ciò non gli ha impedito di continuare a volare.

Viktor martedì scorso ha partecipato ad un’escursione per assistere all’eruzione del vulcano Fagradalsfjall: “C’erano così tante persone – ha dichiarato a mbl.is – L’atmosfera somigliava a quella di Þjóðhátíð (n.d.r. il festival estivo all’aperto nelle isole Vestmannaeyjar). “C’erano molti droni che volavano, elicotteri e aeroplani. Potevi sentire il brontolio della Terra, il che era incredibile”.

Le riprese non sono state prive di sacrifici: “Ho comprato un drone lo stesso giorno e si è sciolto in parte il fondo,” ha raccontato. “I sensori sono stati danneggiati e alcuni fissaggi si sono persi. Funziona ancora, però“. Il drone si è avvicinato alla lava fino a un metro di distanza, ma Viktor non si è avvicinato più di 5 metri. “Non potevo avvicinarmi di più; faceva molto caldo,” ha dichiarato.

Viktor e i suoi compagni di viaggio erano ben attrezzati per il viaggio e hanno portato con sé anche maschere antigas.

Di seguito il video realizzato da Viktor, dove è anche possibile vedere una parte del cratere mentre crolla nel braciere di fuoco.