Islanda, 9° giorno in eruzione per il vulcano Fagradalsfjall: lava basaltica e molto fluida, gli ultimi aggiornamenti con FOTO e VIDEO

“L’eruzione del vulcano Fagradalsfjall, nell’Islanda sudoccidentale, è giunta al suo 9° giorno. La lava è basaltica e molto fluida con poca attività esplosiva. Si tratta di un’eruzione molto piccola e il flusso di lava è stato costante a 5-7m3/s dall’inizio dell’eruzione. Attualmente, l’estensione del campo di lava rimane all’interno della valle di Geldingadalur, ma se l’eruzione continuerà ad un tasso simile, la lava scorrerà verso est in direzione della valle di Merardalur”, segnala l’Istituto Meteorologico Islandese (IMO).

“Se il vulcano continuerà ad eruttare, alla fine potrebbe finire per essere classificato come un vulcano a scudo. I vulcani a scudo generalmente si formano su lunghi periodi di tempo con i campi di lava che si estendono da pochi a diversi chilometri intorno alla sua sorgente. Non c’è modo di dire quanto durerà l’eruzione”, specifica l’IMO.

“Il magma attuale è ricco di ossido di magnesio (8,5%), che indica che proviene da profondità di circa 17-20km. C’è stato un costante inquinamento da gas vicino al sito dell’eruzione, spazialmente determinato dalle condizioni dei venti locali. I gas possono accumularsi a livelli pericolosi per la vita umana in alcune condizioni meteorologiche. Non ci sono state indicazioni di significativi movimenti tettonici da quando è iniziata l’eruzione. Attualmente, non ci sono indicazioni sull’apertura di nuove fessure in altre località lungo il percorso di intrusione del magma”, viene spiegato.

L’IMO precisa che sono stati raccolti molti dati sull’eruzione in corso, incluse misurazioni in loco e da remoto e previsioni per il possibile comportamento dell’eruzione nei prossimi giorni. Un rapporto con tutti i dettagli dello stato generale dell’evento verrà rilasciato a breve dalle autorità islandesi.

Intanto, nella gallery scorrevole in alto, ci sono due spettacolari immagini dell’eruzione catturate dal satellite Skysat di Planet. La prima immagine include la luce nel vicino all’infrarosso che evidenzia il percorso della lava eruttata. Di seguito, due video dell’eruzione in corso.