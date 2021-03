Islanda: migliaia di curiosi si riversano sul vulcano Fagradalsfjall, alcuni hanno persino grigliato hot dog e marshmallow

Continua l’eruzione del vulcano Fagradalsfjall, nella Penisola di Reykjanes, nell’Islanda sudoccidentale. Il sito dell’eruzione è in una valle a circa 4,7km dalla costa orientale della penisola.

Migliaia di persone si sono riversate nell’area per ammirare lo spettacolo dei fiumi di lava, ed alcuni hanno persino grigliato hot dog e marshmallow.

“E’ assolutamente mozzafiato“, ha dichiarato Ulvar Kari Johannsson, un ingegnere di 21 anni che ha trascorso la domenica visitando il luogo. “Ha un odore piuttosto sgradevole. Ma quello che è stato più sorprendente sono stati i colori della lava: molto, molto più intensi di quello che ci si aspetterebbe“. La lava incandescente sgorga da un piccolo cono nella valle di Geldingadalur, accumulandosi nel bacino e diventando un mare nero e denso mentre si raffredda. Finora, secondo gli esperti, sono fuoriusciti circa 300mila metri cubi di lava, sebbene l’eruzione sia considerata relativamente piccola e controllata.

Questa è la prima eruzione nella penisola di Reykjanes dal XII secolo a oggi. Con 32 sistemi vulcanici considerati attivi, il numero più alto d’Europa, l’Islanda è sede di un’intensa attività vulcanica, con una media di un’eruzione ogni cinque anni. L’isola si trova sulla dorsale medio atlantica, che separa la placca tettonica eurasiatica da quella nordamericana, i cui spostamenti sono alla base delle frequenti eruzioni. L’avvenimento più recente risale all’agosto 2014, quando un fenomeno eruttivo, durato sei mesi, interessò il sistema vulcanico di Bardarbunga, in un’area disabitata al centro dell’isola.