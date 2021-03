Islanda, circa 1.000 terremoti dalla mezzanotte: aumentata l’attività al vulcano Fagradalsfjall

Ieri, lunedì 8 marzo, sono stati rilevati circa 2.700 terremoti nella Penisola di Reykjanes, nell’Islanda sudoccidentale, dal 24 febbraio alle prese con un intenso sciame sismico che sta preparando il terreno per una probabile eruzione vulcanica. 8 scosse della giornata di ieri hanno avuto magnitudo superiore a 3, la più grande ha avuto magnitudo 3.3. Sono invece circa 1000 le scosse che si sono verificate dalla mezzanotte.

Per la terza volta è stato registrato del tremore vulcanico nell’area dall’inizio dello sciame sismico. Alle ore 5:20 di oggi, martedì 9 marzo, “l’attività al vulcano Fagradalsfjall è aumentata. Nell’area viene ora misurato dell’unrest vulcanico. L’attività è molto localizzata a sud dell’intrusione di magma ed è probabilmente un’indicazione dell’espansione dell’intrusione. Dalle 7, si è verificata una piccola attività sismica persistente nell’area. L’attività di questa mattina è nel luogo che è considerato la più probabile fonte di magma, che si trova a sud del tunnel magmatico”, comunica l’Ufficio Meteorologico Islandese.

Il Consiglio Scientifico per la Protezione Civile ritiene ancora che “se si verificasse un’eruzione, sarebbe su una fessura all’interno dell’area delimitata dal vulcano Fagradalsfjall e dal Monte Keilir dove si sta formando il tunnel magmatico. Non ci sono prove di attività magmatica al di fuori di quest’area. Il magma è superficiale (raggiunge una profondità di circa 1km)” e si ritiene ancora che siano probabili eruzioni vulcaniche. “Se la camera magmatica continuerà ad espandersi nei prossimi giorni e settimane, possiamo aspettarci raffiche di terremoto simili a quelle verificatesi durante il fine settimana”, comunica il Consiglio Scientifico per la Protezione Civile.

Al momento, i possibili scenari delineati dal Consiglio Scientifico per la Protezione Civile sono: