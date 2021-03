Israele sconfigge il Covid e riapre gli stadi: l’emozione della prima partita con pubblico [FOTO & VIDEO]

Israele festeggia ormai da giorni la propria vittoria contro il Covid: con il 50% della popolazione vaccinata, ha riaperto tutto ed è festa da giorni. Anche gli stadi sono stati riaperti e oggi si è svolta la prima partita con pubblico, con una capienza massima di 5 mila persone. Il match ha visto schierato il Maccabi Tel Aviv contro Apoel Tel Aviv, ed è finito con la vittoria per 2 a 0 del Maccabi. Ma l’emozione più grande di questo derby, per tutti, vincitori e non, è stata quella di ritrovarsi nuovamente in uno stadio, tutti insieme, a tifare per la propria squadra del cuore.