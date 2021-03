Italia-Libia: Di Maio, lavoreremo a nuovo formato per far dialogare imprese**

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “A distanza di poco più di un anno della conferenza di Berlino che si è occupata di Libia e promossa anche dall’Italia , abbiamo una Libia diversa, con istituzioni unite che rappresentano tutto il Paese. In questo momento l’Italia è il primo interlocutore, ci lega un’amicizia storica al popolo libico e oggi sono stato il primo ministro dell’Unione Europea a recarsi in visita in Libia per incontrare le nuove istituzioni. Lavoreremo per nuove opportunità per le nostre imprese, riunendo dei formati che permetteranno alle imprese e al mondo economico libico di dialogare con il nostro e creare opportunità nuove su entrambi i fronti”. Così il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio, oggi in visita in Libia.