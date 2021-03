Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Senatore, si dice che sia in uscita da Italia Viva per rientrare nel Pd, è cosi? “No, non è così. Ma è normale che da riformista si presti attenzione alla nuova segreteria”. Il senatore di Italia Viva, Leonardo Grimani, risponde così all’Adnkronos in merito all’ipotesi circolata in queste ore di un ritorno nel Pd. “Ogni mia azione la comunicherò. Ma -specifica Grimani- ora non è all’ordine del giorno un cambio”.