Lanciati altri 60 satelliti Starlink per l’internet globale: rientrato con successo il 1° stadio del razzo Falcon 9

Prosegue l’attività per costruire la rete Starlink, i satelliti di SpaceX per portare internet in ogni parte del mondo. Ieri il razzo recuperabile Falcon 9 ha compiuto il sesto viaggio di andata e ritorno dallo spazio, dopo il suo debutto l’anno scorso con gli astronauti. Decollato da Cape Canaveral, in Florida, ha lanciato con successo altri 60 satelliti della costellazione Starlink e il primo stadio del razzo di SpaceX e’ rientrato con successo.

Il numero complessivo di satelliti Starlink in orbita è ora di 1.265, di cui 310 lanciati dall’inizio del 2021. SpaceX conta di raggiungere le 1.500 unita’ in questa prima fase di messa in orbita e ha gia’ ricevuto l’autorizzazione per il lancio di almeno 12.000 satelliti. Il rilascio dei satelliti e’ avvenuto ad un’altitudine di 291 chilometri, poco piu’ a sud della Nuova Zelanda. Per SpaceX e’ il 110° lancio di un Falcon 9 dal 2010, il 94° avvenuto con successo con razzi Falcon, e il 21° per il trasporto di satelliti Starlink.

SpaceX, che ha programmato altre due missioni Starlink entro la fine di marzo, ha fatto sapere che iniziera’ con un servizio sperimentale di internet nelle prossime settimane in Germania, Nuova Zelanda, e Regno Unito.