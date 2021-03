Land Rover e Royal Geographical society lanciano il concorso fotografico “Earth Photo 2021”

Land Rover e la Royal Geographical Society (con IBG) hanno lanciato il concorso Earth Photo 2021 – un invito ad uscire all’aperto, vivere il paesaggio e apprezzare quanto ci circonda.

Earth Photo è un concorso fotografico internazionale che promuove i temi ambientali e geografici svelando le storie che sottendono le immagini (foto e video) vincitrici. Le iscrizioni sono aperte da oggi, mentre le esposizioni delle opere finaliste e di quelle vincitrici si terranno in estate ed in autunno.

Earth Photo 2021 esplora le nuove frontiere di un’antica partnership. Land Rover lavora da oltre 40 anni sul campo insieme alla Royal Geographical Society (con IBG) e le sue spedizioni, sia fornendo veicoli ed esperienza che finanziando la formazione ed i progetti divulgativi.

Laura Wood, Head of Global PR Brand & Partnerships di Jaguar Land Rover, dichiara: “Land Rover ha sempre proposto iniziative utili alle persone per vivere meglio e siamo perciò lietissimi di supportare il concorso fotografico Earth Photo della Royal Geographical Society. I fotografi – dilettanti o professionisti – spingendosi “Above and Beyond” per catturare immagini straordinarie, contribuiranno ad ampliare la nostra visione del mondo.”

Alasdair MacLeod, Head of Enterprise and Resources della Royal Geographical Society (con IBG), aggiunge: “Crediamo che foto e film abbiano un forte impatto a livello internazionale e che la potenza delle immagini riesca a comunicare significati ed emozioni oltre la barriera del linguaggio.

La collaborazione con Land Rover scrive un nuovo capitolo con questo nuovo concorso internazionale. La tradizione Land Rover nelle spedizioni e la capacità dei suoi veicoli di affrontare i terreni più impervi la rendono partner ideale per Earth Photo.”

Amy Frascella, Director of Colour and Materials di Land Rover fa parte della giuria 2021. Amy conferma: “La gente è sempre più consapevole del proprio impatto sul pianeta; per quello che acquista, che mangia e per il modo di vivere. Land Rover sviluppa continuamente nuovi materiali sostenibili e approvvigionati responsabilmente come le alternative prestigiose alla pelle, e i polimeri riciclati per gli interni.

Il concorso Earth Photo è un mezzo potente per incoraggiare il dibattito ed il cambiamento e sono felice di far parte della giuria.”

Earth Photo prevede la partecipazione in cinque categorie: Gente, Luoghi, Natura, Foreste che cambiano, Un Clima di cambiamento. Lo scorso anno i partecipanti furono 2.600, provenienti da tutto il mondo.

Parteciperà alla competizione Francesco Salvaggio, fotografo d’avventura, noto come @FranckReporter, che in compagnia della sua macchina fotografica, gira il mondo alla scoperta di una natura nascosta, inesplorata, di situazioni particolari per catturare l’essenza dei luoghi e delle persone.

Francesco, Land Rover Ambassador per l’Italia per la nuova Defender, ne esprime l’anima adventure rappresentando al meglio i valori e l’essenza del brand, sempre all’insegna di Above & Beyond.

Invitiamo a realizzare le foto ed i video in sicurezza e nel rispetto delle restrizioni imposte dalla pandemia.

Il concorso e le mostre sono sviluppate congiuntamente dalla Società, da Land Rover e da Forestry England, e supportato dalla nota azienda di Visual Art Consultancy Parker Harris.

Tutti i dettagli per partecipare al concorso sono su: https://earthphoto.artopps.co.uk

NOTE:

Land Rover

Fin dal 1948 la Land Rover ha prodotto autentici 4×4, caratterizzati da una vera, ampia gamma di capacità nelle rispettive classi. Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar e Range Rover Evoque definiscono il settore dei SUV a livello mondiale, con l’80% della gamma esportato in oltre 100 diversi Paesi.

Royal Geographical Society (con IBG)

La Royal Geographical Society (con IBG) è la Società avanzata e professionale che opera nel settore della Geografia. Fondata nel 1830 ha ottenuto il Royal Charter nel 1859 “per il progresso delle scienze geografiche”.

Oggi mira a tale obiettivo attraverso il supporto, lo sviluppo e la promozione della ricerca geografica, delle spedizioni e del lavoro sul campo, così come dell’apprendimento, dell’impegno pubblico e dell’input sui temi ambientali. L’associazione intende favorire una fruizione del mondo informata e consapevole.

Possiede la collezione geografica più vasta al mondo, liberamente accessibile al pubblico. Offre la possibilità di associarsi come membri o Fellow, e l’accreditamento professionale ‘Chartered Geographer www.rgs.org

La Royal Geographical Society (con IBG) è da lungo tempo Global Brand Partner di Land Rover. Per oltre 40 anni Land Rover ha supportato il lavoro sul campo della Società e le sue spedizioni, offrendo veicoli ed esperienza, finanziamenti e formazione.