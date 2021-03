Lavoro: Gribaudo (Pd), ‘riformare apprendistato per combattere la precarietà’ (2)

(Adnkronos) – ‘Quello che chiediamo – affermano Paolo Romano, segretario dei Giovani democratici di Milano, e Pietro Galeone, responsabile Lavoro dei Gd di Milano, intervenuti in conferenza – è un giusto mix di flessibilità e tutele, con la previsione di finestre di uscita cadenzate legate alla decontribuzione dei contratti, e un rafforzamento delle clausole di stabilizzazione dei contratti. La formazione deve essere potenziata nel rapporto con le università, e gli adempimenti burocratici snelliti con una piattaforma digitale gestita da Anpal insieme alle regioni. La proposta è complementare a una necessaria e indispensabile riforma dei tirocini, che oggi sono a tutti gli effetti un taglio del costo del lavoro”.

‘Voglio ringraziare i tanti deputati che hanno sottoscritto questa proposta di legge – conclude Gribaudo – ma soprattutto i ragazzi che hanno raccolto un bisogno della loro generazione e hanno studiato come cambiare le cose. In un momento così complesso per il centrosinistra, credo che questo sia un esempio da seguire di come si fa politica”.