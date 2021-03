Liberata la portacontainer Ever Given: riprende il traffico nel Canale di Suez [VIDEO]

La gigantesca portacontainer Ever Given, che bloccava il Canale di Suez da 6 giorni, e’ stata liberata: può riprendere il traffico in uno degli snodi più importanti del commercio mondiale. Lo ha reso noto l’autorita’ che controlla il canale.

“In diretta: riuscita degli sforzi di rimettere in galleggiamento il portacontainer panamense” Ever Given, si legge sulla pagina Facebook dell’autorità del Canale di Suez, a corredo di immagini che mostrano la nave da dietro relativamente al centro della via d’acqua, attorniata da imbarcazioni sia alla sua destra che alla sua sinistra (vedi video in fondo all’articolo). “L’ammiraglio Osama Rabie, presidente dell’Authority del Canale di Suez, ha proclamato la ripresa del traffico di navigazione nel canale“, si legge ancora.

La Ever Given è stata disincagliata e ha iniziato a muoversi. ”E’ con estremo piacere che possiamo confermare che l’Autorità del Canale di Suez e il suo staff sono riusciti a disincagliare la Ever Given”. Il cargo ”attualmente è in viaggio verso il Grande Lago Amaro’‘, ha scritto su Twitter il fornitore di servizi Leth Agencies. Leth Agencies ha reso noto che la nave ora galleggia, grazie all’alta marea che ha aiutato una flottiglia di rimorchiatori a estrarre la prua della Ever Given, 400 metri di lunghezza e 200mila tonnellate di stazza, da fango della riva del canale, dove era incastrata da martedì scorso. I rimorchiatori stanno trainando lo scafo verso il Grande Lago Amaro, dove verrà ispezionato.

L’Egitto rivendica di aver svolto la maggior parte del lavoro che ha portato al disincaglio dell’enorme portacontainer. Dopo l’intervento del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi su Twitter, anche il presidente dell’Autorità del Canale di Suez (Sca), Osama Rabie, ha dichiarato che gli sforzi egiziani hanno rappresentato il 98% di tutti quelli messi in atto per riportare a galla il cargo. Rabie ha spiegato che alle operazioni hanno partecipato 15 unità egiziane che appartengono alla Sca, inclusi 12 rimorchiatori e due draghe. In particolare, Rabie ha lodato gli sforzi di traino compiuti da due rimorchiatori egiziani, l’Abdel-Hamid Youssef e il Mostafa Mahmoud, che partecipavano per la prima volta ad operazioni simili.