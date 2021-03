Libia: Saipem in prima fila per rilancio, Cao ‘puntiamo a ruolo primo piano’

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Saipem è in prima fila per il rilancio della Libia. Il gruppo, che è presente nel Paese dalla metà degli anni ’60 e che negli ultimi anni travagliati ha comunque mantenuto la propria sede e il proprio personale locale, punta a recitare un ruolo da protagonista nel processo di ricostruzione del Paese. “Saipem punta ad avere un ruolo di primo piano nel contribuire al rilancio dell’economia della Libia dove siamo presenti sin dagli anni ’60 e dove abbiamo mantenuto una sede a Tripoli che impiega personale locale”, spiega all’Adnkronos l’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao.

“Abbiamo una profonda conoscenza del Paese e delle sue infrastrutture energetiche avendo progettato e costruito molti dei principali impianti oil & gas e petrolchimici, tra cui il primo impianto Gnl e le due più grandi raffinerie della Libia, oltre ad aver preso parte alla realizzazione del gasdotto sottomarino GreenStream che trasporta il gas naturale dalla costa libica fino alla costa italiana”, spiega ancora Cao.

Saipem, sottolinea Cao, “ha un rapporto di lunga data con Libya National Oil Corporation, consolidato anche dal contratto di ingegneria e consulenza per la realizzazione del centro tecnico di Bengasi, siglato di recente”. In generale, aggiunge l’ad di Saipem, “il Nord Africa rimane un’area strategica dalle enormi potenzialità di sviluppo sia nel settore industriale che in quello energetico”.