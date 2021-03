Clima, limitare il riscaldamento globale a 1,5°C ai tropici per non raggiungere il limite dell’adattabilità umana. Lo studio

Gli scienziati della Princeton University hanno valutato l’impatto dei cambiamenti climatici sulle regioni tropicali. La conclusione del loro studio, pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, è che limitare il riscaldamento globale a 1,5°C potrebbe impedire alle regioni tropicali di raggiungere il limite legato all’adattabilita’ umana. “Nelle zone che si trovano nello spettro di 20° Sud e Nord rispetto all’equatore – spiega Yi Zhang della Princeton University – le condizioni climatiche potrebbero non soddisfare pienamente i requisiti necessari all’adattabilita’ umana”.

Il team ha analizzato simulazioni di modelli numerici e osservazioni per indagare su come le temperature estreme di bulbo umido, il valore a cui si porta l’acqua in condizioni di equilibrio di scambio convettivo e di massa d’aria in moto turbolento completamente sviluppato, possano legarsi a eventi di calore estremo. “La capacita’ degli esseri umani di regolare il calore corporeo dipende dalla temperatura e dall’umidita’ dell’aria circostante – aggiunge l’esperto – c’e’ un limite oltre il quale gli esseri umani non sono piu’ in grado di adeguare la temperatura in modo efficace. Questa soglia viene raggiunta quando la temperatura dell’umidita’ supera i 35°C. La temperatura di bulbo umido dipende da dinamiche atmosferiche relativamente semplici – spiega il ricercatore – i nostri modelli indicano che questo valore aumenta alla stessa velocita’ della temperatura media tropicale”. “I nostri risultati suggeriscono che mantenere il riscaldamento medio globale al di sotto di 1,5°C dovrebbe garantire che nessuna regione ai tropici subira’ eventi di calore estremo. Saranno tuttavia necessari ulteriori approfondimenti per comprendere meglio gli impatti sulla salute derivanti da tali condizioni”.