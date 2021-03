M5S: Perilli, ‘leadership Conte gentile e ricca contenuti valore aggiunto per tutti’

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Giuseppe Conte è una persona con cui ho avuto modo di confrontarmi costantemente in tanti mesi di lavoro, quando ero capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Ne ho sempre apprezzato la lealtà, la capacità di visione e il grande rispetto per il ruolo pubblico al servizio degli italiani. Con lui al governo si è ricostruito un rapporto di reciproca fiducia tra le istituzioni della Repubblica e i cittadini. Abbiamo visto il nostro Paese essere guidato secondo criteri di trasparenza, legalità, spirito di servizio e difesa del bene omune”. Lo scrive in un post su Facebook il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Perilli.

“Giuseppe Conte -aggiunge l’ex capogruppo M5S a Palazzo Madama- ha rappresentato, giorno dopo giorno, un punto di riferimento per il Movimento e per i nostri sostenitori, sia per la sua personale propensione a condividere le nostre battaglie e il nostro programma, sia per la sua visione sul senso di comunità da rafforzare e sugli obiettivi da raggiungere tutti insieme. Per il Movimento 5 Stelle -conclude Perilli- è un periodo di grandi trasformazioni e sulla linea di quanto è stato fin qui deciso e maturato con l’aiuto degli iscritti, penso che il contributo di Giuseppe Conte, la sua leadership gentile e ricca di contenuti siano un valore aggiunto per tutti noi”.