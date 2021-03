Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Oggi celebriamo la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Non dobbiamo dimenticare il sacrificio di uomini, donne e bambini uccisi dal primo cancro del nostro Paese. Lo Stato non abbandoni mai chi si batte ogni giorno contro le mafie”. Lo scrive su Facebook Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.