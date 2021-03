Maltempo, a Reggio Calabria nevischio con +5°C: tanta neve a Gambarie e in Aspromonte [FOTO]

E’ arrivato persino in riva al mare il nevischio, stamattina, nello Stretto di Messina. A Reggio Calabria le temperatura è piombata a +5°C intorno alle 10:30 durante un forte rovescio di pioggia mista a neve. Dopo un inverno molto secco (appena 48mm di pioggia a gennaio e 26mm a febbraio), il parziale pluviometrico di marzo ha superato oggi i 90mm di pioggia, in quello che è il 10° giorno di pioggia consecutivo nella città calabrese dello Stretto. La neve è scesa fino a bassa quota sui rilievi: in Aspromonte sono imbiancati i paesi collinari, a Gambarie ci sono oltre 25cm di neve fresca, l’accumulo più abbondante di tutta la stagione invernale.

Continuerà a fare freddo fino a Giovedì, ma già dal pomeriggio avremo ampie schiarite e le condizioni meteo miglioreranno sensibilmente. Poi, nel weekend, esploderà la primavera: sole e clima mite, con temperature stabilmente superiori ai +20°C anche per tutta la prossima settimana.