Maltempo Basilicata, neve in provincia di Potenza: oltre 15cm nel capoluogo [FOTO]

Nevica da questa notte su gran parte della provincia di Potenza. Nel capoluogo di regione la coltre bianca ha abbondantemente superato i 15cm di altezza (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Al momento, in citta’, non si segnalano particolari situazioni di difficolta’. Rallentamenti alla circolazione automobilistica si registrano sul raccordo autostradale Potenza Sicignano e sulla fondovalle dell’Agri.

Registrata una temperatura minima di -1°C a Grassano, 0°C a Miglionico e Montescaglioso.

Il sindaco di Potenza, Mario Guarente, “in ragione delle avverse condizioni meteo, e del perdurare delle nevicate in corso che, secondo le previsioni, dovrebbero proseguire anche nelle prossime ore”, invita “i cittadini del capoluogo a uscire solo in caso di necessita’ improrogabili”. Sono al lavoro da questa mattina mezzi spazzaneve e spargisale. In Basilicata, zona arancione, sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado.

