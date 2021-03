Maltempo Calabria: Cittanova imbiancata dalla grandine [FOTO]

Residui di maltempo stanno interessando alcune zone della Calabria, colpendo parte del Reggino. Una forte grandinata si è verificata a Cittanova intorno alle 20:30, imbiancando il suolo, come si può vedere nella gallery fotografica in alto a corredo dell’articolo. Per quanto riguarda le precipitazioni, i valori più alti di pioggia caduta oggi si registrano prevalentemente nel Nord della Calabria, con 25 mm di pioggia caduti a San Sosti e ad Altilia. E anche nel Sud della regione si registrano 20 mm a Palmi, e 12 mm proprio a Cittanova dove la temperatura è crollata ad appena +7°C durante la grandinata. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine della diretta meteo: