Maltempo, Calabria in pieno inverno: neve nel Cosentino e nel Catanzarese, intensa nevicata anche Cosenza [FOTO e VIDEO]

Condizioni da pieno inverno sui rilievi di Sila e Pollino, dove la neve ha iniziato a cadere nel primo pomeriggio. Imbiancate anche le alture del Cosentino fino ai 400 metri e quelle del Catanzarese fino agli 800 metri. Intensa nevicata anche sulla città di Cosenza. Nella gallery scorrevole in alto e nei video in fondo all’articolo, le immagini più belle delle nevicate in atto.

Al momento non si registrano disagi sulle strade ne’ in citta’ ne’ sulle strade della provincia. Solo traffico causato dalla cautela degli automobilisti che varcano il valico della Crocetta a velocita’ moderata.

