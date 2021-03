Maltempo Calabria, abbondanti nevicate sulle Serre vibonesi e catanzaresi fino a 500 metri [FOTO]

Come da previsioni meteo, abbondanti nevicate stanno interessando il nord della Calabria. Notevoli gli accumuli sulle Serre vibonesi e catanzaresi, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Nelle immagini, è possibile vedere gli accumuli di neve a Brognaturo (755 metri s.l.m.), nelle Serre vibonesi, a Cardinale (560 metri s.l.m.), sulle Serre catanzaresi, e a Conflenti (550 metri s.l.m.).

Tra le temperature minime registrate oggi in Calabria, segnaliamo: -6°C sul Monte Botte Donato, Camigliatello Monte Curcio, -2°C a Longobucco, Ciricilla, San Giovanni in Fiore, -1°C a Decollatura, 0°C a Domanico, Acri, +1°C a Sant’Elia, Serra San Bruno, Mongiana, Nicastro, Chiaravalle.

Le intense nevicate continueranno fino a domani 23 marzo.

