Maltempo Calabria, pioggia e forte vento sferzano la regione: torna la neve in Sila [FOTO e VIDEO]

Dopo giorni con temperature che hanno superato i +20°C, in Calabria sono tornati pioggia, vento e persino la neve. Dalla scorsa notte nevica sopra i mille metri di altitudine in Sila, mentre si registrano grandinate in diverse aree (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Tra le temperature minime più rilevanti, registrate oggi lunedì 15 marzo, segnaliamo: -4°C a Camigliatello Monte Curcio, -2°C a Ciricilla, Campotenese, 0°C a Gambarie, Decollatura, Parco Astronomico Lilio, Cecita, Arvo Nocelle, Cardeto, +1°C a Domanico, +2°C a Belsito, Fabrizia, +3°C a Rogliano, Serra San Bruno, +4°C a Sant’Elia, +6°C a Catanzaro, Cosenza, +9°C a Reggio Calabria, +10°C a Crotone.

Segnalate anche forti raffiche di vento e acquazzoni improvvisi sulla regione, ma al momento non ci sono particolari conseguenze, salvo qualche disagio per i mezzi pesanti cabinati. Registrate raffiche fino a 77km/h a Soverato, 71km/h a Tropea, 67km/h a Lattarico, 62km/h a Santa Maria di Catanzaro, 59km/h a Sant’Elia, 58km/h a Cittanova.

Le previsioni meteo indicano per la Calabria una settimana di brutto tempo con piogge e vento.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: