Maltempo Emilia Romagna, forti temporali e neve a bassa quota: Ravenna imbiancata dalla grandine [FOTO e VIDEO]

Maltempo in Emilia Romagna, colpita da temporali, grandine e neve fino a bassa quota oggi, giovedì 18 marzo. Risveglio mattutino con grandinate di forte intensità su Ravenna e la zona sud del forese, San Pietro in Vincoli e Ville Unite, mentre nella provincia di Forlì-Cesena, si sono verificati episodi di graupel (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

L’Appennino Romagnolo è ripiombato in inverno, con la neve scesa fino a 150-200 metri di quota. Alcuni centimetri di manto nevoso hanno ricoperto l’entroterra appenninico riminese.

A causa della neve, si registrano code sull’E45 tra Bivio Monte Gelli e Monte Castello e il blocco dei mezzi pesanti.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: