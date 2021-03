Maltempo, Festa della Donna di forte pioggia a Roma: altre 36 ore di nubifragi su Lazio e Centro Italia

Forte maltempo in atto su Roma e in tutto il Lazio nel giorno della Festa della Donna: dopo quasi un mese di Anticiclone indisturbato, di belle giornate miti e soleggiate, da ieri sera è tornata la pioggia sulla Capitale che stamattina ha registrato una minima di +9°C e adesso ha una temperatura ferma in pieno giorno a +11°C. Roma sta così vivendo un’ondata di maltempo dai connotati invernali. Abbiamo +11°C anche a Civitavecchia, Pomezia, Latina, Formia, Terracina e Fondi, ma la temperatura è più bassa nelle zone interne con +10°C a Viterbo, Guidonia e Monterotondo, +8°C a Frosinone, Anagni, Collepardo, Ronciglione e Ariccia, +6°C a Rocca Priora.

La pioggia è particolarmente intensa: sono già caduti 45mm a Formia, 41mm di pioggia a Priverno e Lariano, 35mm ad Ariccia, 34mm a Marino, 31mm a Cisterna di Latina, 28mm a Rocca Priora e Terracina, 27mm a Fondi, 26mm a Colleferro, 24mm a Ferentino e Anagni, 22mm a Sezze, 19mm a Frosinone, 18mm a Guidonia e Pomezia, 17mm a Tivoli, 15mm a Civitavecchia. A Roma abbiamo picchi di 35mm nella zona Sud, siamo sui 20mm in tutta la città e a 25mm nel centro storico.

Il maltempo continuerà anche nelle prossime ore, con forti piogge e temporali non soltanto fino a stasera ma anche domani, Martedì 9 Marzo. Il maltempo non si limiterà a Roma e al Lazio ma si estenderà anche ad Abruzzo, Molise, Campania, Puglia settentrionale, Marche meridionali e Sardegna. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine della diretta meteo: