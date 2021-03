Maltempo: forti piogge e inondazioni hanno colpito la penisola iberica [VIDEO]

Le piogge sono tornate prepotentemente nella penisola iberica, e in particolare nella provincia di Orihuela questa domenica, dopo una settimana in cui la nuvolosità è stata intervallata da precipitazioni molto deboli e qualche momento di sole. Particolarmente forti le piogge verificatesi a Vega Baja e Baix Vinalopó, ma anche nella Marina Alta , l’area dove solitamente si registra la più alta piovosità accumulata.

Secondo i dati raccolti dall’Associació Valenciana de Meteoroogia (Avamet), fino a mezzogiorno la maggior quantità di pioggia è stata raccolta a Torrellano , con 36,2 litri per metro quadrato , seguiti dai 34,8 di Arneva (Orihuela) e dai 34,2 del La Zona Granadella, a Xàbia. 32,7 litri sono caduti anche a El Poble Nou de Benitatxell e 31,4 nel quartiere Oriolana di El Rincón de Bonanza. Almoradí e Dénia sono altre città che hanno visto forti piogge fino ad oggi, rispettivamente con 29,9 e 29,6 litri per metro quadrato.

Finora le piogge non hanno causato gravi incidenti, anche se ad Alicante l’intasamento delle fognature ha provocato il blocco di alcune zattere d’acqua che hanno costretto al traffico. È successo, ad esempio, in Calle Diputado Antonio García Miralles, una sezione di Vía Parque, all’altezza dell’area sportiva. Nel capoluogo di provincia sono caduti 18,8 litri per metro quadrato fino a mezzogiorno.