Equinozio di Primavera con freddo e neve in Molise: imbiancate molte località in provincia di Isernia, dai paesi dell’Altomolise a quelli del Matese la coltre bianca ha raggiunto qualche cm di accumulo, con temperature inferiori alla media stagionale (-7°C a Capracotta, 0°C a Isernia).

Non si registrano disagi sulle strade o al Valico di Castelpetroso.

