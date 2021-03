Maltempo, freddo e neve nei primi giorni di primavera in Calabria e Sardegna: temperature sotto zero, imbiancati i rilievi [FOTO]

Maltempo, freddo e neve stanno ancora imperversando al Centro/Sud, nei primi giorni di primavera: freddo e fiocchi sono protagonisti in Sardegna sulle cime del Bruncuspina a Fonni nel Nuorese, così come sulle cime più alte nel massiccio dei Sette Fratelli, nella parte sudorientale, manche in Gallura, sul Libara. Nel Nuorese, a Fonni, i fiocchi sono caduti dai 1200 metri in su. Le basse temperature hanno consentito l’accumulo di un manto bianco sul Gennargentu, le cui cime sono imbiancate da circa una settimana e le temperature si mantengono sotto zero.

Da oggi, secondo il servizio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu, le temperature torneranno ad aumentare gradualmente, per poi salire più rapidamente da domani.

In Calabria non si placa l’ondata di maltempo che imperversa da giorni: stamani nevica in provincia di Cosenza, sulle Serre Vibonesi e nel Catanzarese, e sono imbiancate tutte le zone al di sopra dei 500 metri. La coltre bianca ha raggiunto diversi cm di accumulo anche a quote basse, mentre pioggia e basse temperature sono protagoniste in tutto il resto della regione. Segnalata neve anche su alcuni tratti del Cosentino dell’autostrada A2 del Mediterraneo, con leggeri rallentamenti ma senza particolari ripercussioni per la viabilità. Farà ancora molto freddo fino a domani, poi dovrebbe seguire una prima inversione di tendenza anche se la primavera tarda ancora ad arrivare nella regione.

