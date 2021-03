Maltempo Liguria, raffiche di vento di 84km/h a Genova: lamiere si staccano dal viadotto Bisagno e finiscono in strada, tragedia sfiorata [VIDEO]

Il forte vento che sta sferzando la Liguria ha rischiaro di provocare una tragedia a Genova. Diversi pezzi di lamiera del cantiere in opera sul viadotto Bisagno sono stati divelti dalle violente raffiche di vento, per poi precipitare nell’area sottostante, come dimostra il video in fondo all’articolo. Altri pezzi di lamiera sarebbero appesi e a rischio caduta sotto i forti colpi del vento. Moltissime le chiamate ai vigili del fuoco, che si sono recati sul posto. Via delle Gavette è stata chiusa al traffico in via precauzionale.

A Genova, le raffiche hanno raggiunto gli 84km/h, 74km/h ad Apparizione, 71km/h a Cornigliano, 59km/h a Quezzi.

