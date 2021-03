Maltempo e neve in Molise, scenari invernali nell’Isernino: neve e temperature sotto zero a Capracotta e Pescopennataro [FOTO]

L’ondata di maltempo in atto, con temperature gelide, sta interessando tutta la provincia di Isernia: segnalata neve anche a quote collinari e vento di bufera in Altomolise, nell’area delle Mainarde e dei Monti del Matese.

A Capracotta la colonnina di mercurio segna valori negativi e si sono accumulati fino a 20 cm di neve in alcuni punti del paese. Stessa situazione a Pescopennataro.

Regolare il transito veicolare sulle strade Statali e al Valico di Castelpetroso.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: