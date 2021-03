Maltempo e neve in Sicilia e Basilicata: bianco risveglio sulle Madonie e a Potenza [FOTO e VIDEO]

Risveglio suggestivo stamattina in Sicilia, sulle alte Madonie: già da ieri la neve aveva fatto la sua comparsa sulle alture e da stanotte i fiocchi sono caduti nei vari comuni del territorio. Il manto bianco ha ricoperto tetti, auto, strade e secondo le previsioni la situazione meteo dovrebbe perdurare anche nelle prossime ore.

Scuole chiuse in alcuni comuni, come Gangi e Geraci Siculo.

Nel terzo giorno di primavera, continua a nevicare anche in Basilicata, dove tuttavia non si registrano disagi alla circolazione. In particolare, da alcune ore ha ripreso a nevicare nella città di Potenza e in provincia e in alcune località della collina materana. Non si registrano criticità per la circolazione, anche in conseguenza della chiusura delle scuole.

