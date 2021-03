Maltempo Piemonte, oggi solo spruzzate di neve a 600-800 metri: febbraio mese più caldo di 2,6°C e -40% di piogge [FOTO]

Le correnti nordorientali in Piemonte hanno portato solo spruzzate di neve, da 600-800 metri e piovaschi, mentre l’effetto piu’ significativo e’ stato il brusco abbassamento delle temperature. Nel centro di Torino la minima di oggi e’ stata di poco superiore a +4°C; in montagna termometro su valori prettamente invernali: -14°C, a Sestriere, -16°C a Macugnaga (VCO), – 19°C a Ceresole Reale (Torino), -21,4°C ai 2.453 metri sopra Formazza (VCO), -29°C ai 4.560 della Capanna Margherita, sul Monte Rosa.

La tendenza per i prossimi giorni e’ di cielo soleggiato con temperature ancora sotto la media del periodo, in particolare nelle ore notturne, e gelate anche in pianura. Si conferma quindi un quadro meteorologico con scarse precipitazioni dopo il deficit del 40% – secondo la relazione di Arpa – del mese di febbraio, quando la pioggia media e’ stata di 22,7mm, contro 33,6mm. Febbraio ha fatto registrare anche un’anomalia di 2,6°C in piu’, con una media delle temperature pari a +4,1°C.

