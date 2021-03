Maltempo Piemonte, forte vento di Foehn: raffiche fino a 100km/h, tanti interventi per alberi pericolanti

Venti di Foehn in decisa intensificazione sul Piemonte caratterizzeranno gran parte della domenica, con raffiche localmente intense. Alla stazione di Mottarone (1.491m s.l.m.), è stata registrata una raffica massima di 101km/h, 72km/h alla stazione di Torino Alenia, 49km/h ad Alessandria, 47km/h a Bauducchi. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti.

Secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, i venti arriveranno a punte di 60-70km/h nei fondovalle alpini occidentali e nelle vicine pianure. Una temporanea attenuazione e’ prevista soltanto in serata. L’afflusso di aria secca e asciutta, ma al tempo stesso piu’ fredda, continuera’ all’inizio della settimana, con prevalenza di sole in pianura, rinforzi di vento a tratti e locali deboli nevischi sui crinali alpini di confine.

Da mercoledi’ una massa d’aria piu’ fredda irrompera’ da Est provocando un generale crollo delle temperature, con massime fin sotto i dieci gradi nella seconda parte della settimana, quando e’ ancora da valutare un possibile peggioramento che potrebbe riportare la neve a quote basse. Temperature in generale calo, specie nella seconda parte di settimana, con possibile ritorno delle gelate notturne e mattutine in pianura.