Maltempo, le forti piogge si spostano sulla Campania: oltre 100mm nel Salernitano, torrenti esondati [DATI]

Dopo aver colpito pesantemente, per il secondo giorno consecutivo, il Centro Italia, il maltempo si è spostato verso sud. Dal pomeriggio, forti piogge hanno colpito anche la Campania che, insieme al Lazio, registra gli accumuli pluviometrici più elevati di oggi, martedì 9 marzo. Così come nel Lazio, colpito anche da abbondanti nevicate sull’Appennino, anche in Campania è stata superata soglia 100mm. Più colpita la provincia di Salerno, seguita da quelle di Napoli e Avellino, ma le piogge hanno interessato tutta la regione da nord a sud.

Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornanti alle 22:50, segnaliamo: 106mm a Frassineto, 98mm a Fisciano, Laceno, 94mm a Nocera Superiore, 89mm a Camaldoli Santacroce, 82mm a Ospedaletto d’Alpinolo, 78mm a Bosco di Capodimonte, 77mm a Summonte, 76mm a Napoli, 71mm ad Avellino, Cava de’ Tirreni, Caiazzo, 67mm a Badia corpo di Cava, 64mm a Torre del Greco, 63mm a Monteforte Irpino, 62mm a Campoli del Monte Taburno, Pietramelara, 45mm a Caserta.

Segnalata l’esondazione del Volturno in vari punti del Casertano. A Castel San Giorgio, nel Salernitano, è esondato il torrente Solofrana, invadendo le campagne, le strade e qualche casa.

Il maltempo ha bloccato il presidio vaccinale allestito a Caserta presso la Caserma Ferrari Orsi, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi. La sospensione delle operazioni di vaccinazione al fine di permettere agli addetti dell’Esercito di effettuare i necessari controlli alla struttura. Domani le attività riprenderanno normalmente.

