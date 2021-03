Maltempo, forti piogge nel Lazio: oltre 100mm a Formia, smottamento a Monterotondo travolge auto in sosta [FOTO]

Le forti piogge che da ieri colpiscono il Lazio, soprattutto il settore meridionale, stanno provocando alcuni problemi tra allagamenti e smottamenti. A Monterotondo, vicino Roma, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per uno smottamento che ha travolto alcune auto in sosta. La causa del cedimento del terreno potrebbe essere proprio la pioggia battente degli ultimi giorni.

Tra gli accumuli pluviometrici più significativi, aggiornati alle ore 18:15, segnaliamo: 104mm a Formia, 90mm a Priverno, 83mm a Lariano, 66mm a Ceccano, 59mm a Latina, 53mm a Labico, 52mm a Isola del Liri, 50mm a Frosinone, 48mm a Fondi, 47mm a Roma.

Il maltempo ha provocato danni alla rete stradale con cedimenti, frane o piccole voragini a Roma e provincia, costringendo i Vigili del Fuoco a realizzare 70 interventi. Una frana ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco a Castel Gandolfo poco dopo le 10. L’asfalto ha ceduto oggi pomeriggio in via Casal Selce e via del Governo Vecchio mentre stamattina a Mentana in via Giacomo Matteotti e poco più tardi, in via della Maddalena all’incrocio con via Coppelle.

Dalla prima mattinata odierna la Polizia Locale di Latina e le associazioni di Protezione civile comunale sono impegnati in una serie di interventi a causa del maltempo a Latina. In tutto, tra Polizia Locale e Protezione Civile, sono stati gestiti circa 20 interventi con un impiego di personale per complessive 15 unità. La maggior parte delle emergenze, informa una nota, ha riguardato allagamenti di proprietà private, in particolare abitazioni, scantinati e garage. Alcuni interventi sono tuttora in corso. Le zone più colpite sono state Borgo San Michele, il quartiere Piccarello, alcuni tratti della SS Pontina 148 e la Chiesuola. La Polizia Locale ha inoltre provveduto a chiudere temporaneamente al traffico Strada della Rosa, Via dei Cappuccini e Strada Piccarello, sempre per allagamenti. La situazione, per quanto riguarda la circolazione stradale, è ora tornata alla normalità.

Maltempo: 9 comuni su 10 a rischio frane e smottamenti

Le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua si abbattono su un territorio reso fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con più di nove comuni su dieci a rischio per frane, smottamenti o alluvioni (91,1%). E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ondata di maltempo con allagamenti e smottamenti che sta interessando il Lazio. Sono infatti saliti a 7275 i comuni – sottolinea la Coldiretti – con parte del territorio in pericolo di dissesto idrogeologico dove – sottolinea la Coldiretti – si abbattono eventi metereologici estremi. Siamo di fronte – continua la Coldiretti alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo. Una situazione che – conclude la Coldiretti – va affrontata con un crescente impegno nella pianificazione e nella manutenzione del territorio.

