Maltempo, piogge torrenziali in Marocco: disastrose inondazioni e gravi danni a Tetouan [FOTO e VIDEO]

Violenta ondata di maltempo nel nord del Marocco: lunedì, tra le 7 e le 16, la località di Tetouan, sita sulle pendici del Jbel Dersa, ha registrato piogge torrenziali che hanno raggiunto i 100 mm.

La tracimazione dell’acqua nel sistema di drenaggio della città ha causato disastrose inondazioni in alcune aree e gravi danni, secondo quanto hanno reso noto le autorità locali.

L’inondazione ha sommerso 275 case intorno alla città e ha spazzato via 11 veicoli, ma non sono state segnalate vittime.

L’ondata di maltempo che ha colpito Tetouan è stata preceduta da eventi simili a Casablanca e Tangeri: con il crollo di diverse case, le inondazioni a Casablanca dal 6 all’11 gennaio hanno fatto registrare precipitazioni record di 250 mm, pari al 69% delle piogge annuali. A Tangeri, le inondazioni hanno provocato un cortocircuito in una fabbrica di tessuti illegali a febbraio: l’evento ha causato la morte di almeno 28 vittime.